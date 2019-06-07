Глава Дона подписал в Петербурге соглашений на 187,5 млрд рублей

Делегация Ростовской области под руководством главы региона Василия Голубева заключила ряд социально-инвестиционных соглашений на Петербургской международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составила свыше 187,5 миллиардов рублей. Достигнутые договоренности направлены на развитие промышленного и финансового потенциала Донского края.

Программа экономического форума оказалась насыщенной. Глава региона стал участником заседания консультативной комиссии Государственного совета РФ, который прошел под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. На нем обсуждались вопросы реализации национальных проектов с точки зрения возможностей региональных бюджетов.

Весьма плодотворными стали переговоры представителей донской делегации и крупного бизнеса. Так, между правительством Ростовской области и компанией "Юг Энерго" заключено соглашение модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов". С 2020 по 2030 годы на его развитие будет направлено около 177 миллиардов рублей, а количество рабочих мест вырастет до 1 тысячи. Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и исполнительный директор компании "Юг Энерго" Дмитрий Шуньков.

"Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 миллиардов рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, - до 177. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача - это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", - прокомментировал подписанное соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам исполнительного директора компании "Юг Энерго" Дмитрия Шунькова, с 2024 года на заводе будет производиться порядка 717 тысяч тонн бензина в год, а также около 2 миллионов тонн товарного дизельного топлива. Кроме того, предприятие будет участвовать в реконструкции очистных сооружений, что положительно скажется на экологии в регионе.

Кроме того, 12 миллионов долларов будет инвестировано компанией JTI в фабрику "Донской табак". Документ предусматривает расширение взаимодействия по реализации инвестиционных проектов, обновление социального пакета для 700 сотрудников фабрики, поддержку инициатив региона в сфере экологии и оздоровления реки Темерник, совместные усилия по противодействию рынку нелегальных сигарет.

Подписано соглашение о сотрудничестве банка ВТБ и Ростовской областью. Стороны намерены расширить сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, развивать систему кредитования физических и юридических лиц, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения. Кроме того, среди направлений совместной деятельности - внедрение современных банковских технологий и повышение финансовой грамотности жителей Дона.

- В развитие соглашения, которое мы заключили год назад, мы с банком утвердили конкретный план совместных действий. Для нас особенно важны договоренности по увеличению объемов поддержки малого предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта. Интересны и планы по проектам в сфере государственно-частного партнерства, - заявил Василий Голубев.

Компания "МАРС" удвоит свои мощности на Дону. В подписанном документе предусматривается удвоение производственной мощности фабрики в Ростовской области за счет строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составляют 1,1 миллиардов рублей. Заключено соглашение о развитии взаимодействия в социально-экономической сфере, а также реализации экологической политики с компанией "Балтика". До 2021 года в Ростовской области появятся около 500 новых магазинов "Магнит". Сегодня в сети "Магнит" работают более 11 тысяч жителей Ростовской области. С открытием новых супермаркетов планируется создать около двух тысяч рабочих мест. Доля местных поставщиков в общем ассортименте занимает около семи процентов. В 2018 году они отгрузили в донскую сеть продукции на восемь миллиардов рублей, а в магазины за пределы региона - еще на 13 миллиардов.

Заключено трехстороннее инвестиционное соглашение о модернизации "ЭПМ-Новочеркасского электродного завода". В рамках контракта Группа ЭПМ планирует инвестировать до 2023 года средства в развитие производства графитированных электродов крупного сечения марки UHP. Основные инвестиционные проекты компания планирует реализовать уже в нынешнем году. К примеру, в апреле введен в строй роботизированный ниппельный центр на ЭПМ-НЭЗ, который повысит точность механической обработки в пять раз и позволит выйти на уровень мировых аналогов. В конце года планируется запустить печь обжига RIEDHAMMER - это ключевой инвестиционный проект, направленный на повышение качества и увеличение объемов выпуска графитированных электродов диаметром 610 мм.

Справка

Петербургский международный экономический форум - уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.