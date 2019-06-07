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07.06.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым впервые атаковала опасная для виноградников саранча

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В двух районах Республики Крым специалисты выявили новый для полуострова вид саранчи - марокканскую перелетную. Вредителем заражены 19 гектаров сельхозземель.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Очаги массового распространения марокканской саранчи выявлены на территории Джанкойского и Первомайского районов, - рассказали в крымском филиале Россельхозцентра.

В этих районах численность насекомых местами достигает 300 личинок на квадратный метр, что в 100 раз превышает экономический порог вредоносности (2-5 личинок на квадрат). 164 гектара угодий уже обработаны против вредителя.

Отмечается, что этот вид саранчи - один из самых опасных вредителей для многих культурных растений. Насекомые питаются зерновыми и бобовыми, любят молодые саженцы фруктовых деревьев, оливки и инжир, могут полностью уничтожить виноградники, табак, подсолнечник и овощные культуры.

Чтобы предупредить массовое распространение вредителей, специалисты рекомендуют аграриям организовать мониторинг посевов. Если саранча будет найдена, оповестить региональные власти и отделы филиала Россельхозцентра в Крыму, провести обработку специальными препаратами.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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