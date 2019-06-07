МЧС предупредило о ливнях и крупном граде в Крыму

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило об ухудшении погодных условий в пятницу, 7 июня.

- В ближайшие 2-3 часа и днем 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении гидрометслужбы.

В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

- Возможно повреждение легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, затруднения в работе всех видов транспорта, падение деревьев, разрывы линий связи и электропередач. В связи с выпадением осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках и водохранилищах Республики Крым, - сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Кроме этого, МЧС предупреждает о перебоях в работе аэропортов, вертолетных площадок и Керченской паромной переправы.

Напомним, сильный ливень с градом, который прошел в Крыму 5 июня, повредил автомобили и нанес ущерб тысячам гектаров сельзохугодий.