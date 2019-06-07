На ПМЭФ-2019 показали Крымский мост с поездами

На Петербургском международном экономическом форуме представлен видеоролик о строительстве Крымского моста в формате 360 градусов. В нем 3,5 года стройки пролетают за три минуты, сообщил сегодня инфоцентр Крымский мост.

Изображение проецируется на экран в форме цилиндра, который позволяет одновременно наблюдать за всеми 19 километрами сооружения от Тамани до Керчи.

На видео рабочие забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки. В кадр даже попали дельфины, которые, как рассказали в инфоцентре, после строительства Крымского моста стали чаще появляться в проливе. На сваях поселился зоопланктон, который привлекает рыб, а те, в свою очередь, дельфинов.

В финале ролика с помощью технологии дополненной реальности показано, как по Крымскому мосту будут ехать поезда. Запуск движения по железнодорожной части запланирован на конец 2019 года.