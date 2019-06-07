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07.06.2019 13:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ПМЭФ-2019 показали Крымский мост с поездами

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

На Петербургском международном экономическом форуме представлен видеоролик о строительстве Крымского моста в формате 360 градусов. В нем 3,5 года стройки пролетают за три минуты, сообщил сегодня инфоцентр Крымский мост.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Изображение проецируется на экран в форме цилиндра, который позволяет одновременно наблюдать за всеми 19 километрами сооружения от Тамани до Керчи.

На видео рабочие забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки. В кадр даже попали дельфины, которые, как рассказали в инфоцентре, после строительства Крымского моста стали чаще появляться в проливе. На сваях поселился зоопланктон, который привлекает рыб, а те, в свою очередь, дельфинов.

В финале ролика с помощью технологии дополненной реальности показано, как по Крымскому мосту будут ехать поезда. Запуск движения по железнодорожной части запланирован на конец 2019 года.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео
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