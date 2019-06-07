Общественная делегация из ЕС посетила Крымский мост

Общественные деятели из Люксембурга, Франции и Бельгии прибыли в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост и пообщаться со строителями.

- Делегация из стран ЕС прибыла с ознакомительным визитом в Крым, в нее входят 14 человек - общественники, люди интеллектуального труда и чиновник, - цитирует РИА Новости главу комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Он рассказал, что самый большой интерес у гостей вызывает Крымский мост.

- Они уже отправились в Керчь посмотреть на Крымский мост и пообщаться со строителями, - сказал депутат. - Далее состоятся встречи с крымскими депутатами и представителями национально-культурных общин.