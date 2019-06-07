Президент ПБК "Локомотив" поблагодарил за работу тренера Доневалда

Президент краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев поблагодарил за работу американского специалиста Боба Доневалда, с которым клуб не стал продлевать контракт.

"Хочу сказать Доневалду спасибо. Он принял команду в непростой ситуации и показал нам альтернативный путь развития. Боб - очень интересный человек и тренер, но в итоге ему все-таки не удалось найти правильную тактику и показать результат в плей-офф чемпионата Единой лиги. Мы ожидали другого качества игры в серии с "Зенитом" и рассчитывали на бой в полуфинале с ЦСКА. Надо сказать, что тренер так и вовсе ориентировал команду на победу в Лиге", - сказал Ведищев, чьи слова приводит официальный сайт "Локомотива-Кубани".

Он сообщил, что клуб ведет переговоры "с несколькими кандидатами на пост главного тренера". "Это опытные специалисты, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию", - заверил президент краснодарской команды.

Ведищев отметил, что в летнее межсезонье в "Локомотиве-Кубани" серьезно изменится спортивный блок и "значительно обновится" команда. "Наша стратегия - развитие собственного резерва без ущерба для результата, открытие новых имен и выполнение спортивных задач. Будем искать таланты и игроков, которые максимально мотивированы добиваться успехов с "Локо". Важнейшая часть этой истории - главный тренер и генеральный менеджер. Приобретения будем делать, исходя из клубной стратегии", - заявил он.

По словам Ведищева, на предстоящий сезон перед баскетболистами стоят, как и всегда, максимальные задачи - "борьба за титулы во всех турнирах, возвращение в Евролигу". "Ну а о том, насколько достижимы эти цели, можно будет судить по комплектованию команды. В любом случае в следующем сезоне "Локомотив-Кубань" должен предстать яркой и уверенной в себе командой", - подчеркнул руководитель краснодарцев.

Говоря о прошедшем сезоне, Ведищев посетовал на то, что команда так и не раскрыла свой потенциал, несмотря на дважды произошедшую в уходящем сезоне смену главного тренера: Сашу Обрадовича сначала сменил его помощник Владе Йованович, а затем был приглашен Доневалд.

"Приход американца в конце сезона - попытка встряхнуть парней принципиально другим подходом. Доневалд показал нам другую философию подготовки к играм, поменял атмосферу в коллективе. Но этого заряда хватило только на полтора месяца. Мы сильно провели концовку регулярного чемпионата. Победили в Астане и Санкт-Петербурге и, несмотря на обилие выездных матчей, досрочно гарантировали себе место в первой четверке. Да, все-таки проиграли "Химкам" в напряженной концовке, но в целом на том отрезке показывали яркий атакующий баскетбол. Показалось, что мы на правильном пути и будем боеспособным коллективом в плей-офф", - вспоминает он.

В четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" со счетом 1-3 в серии проиграл санкт-петербургскому "Зениту". По мнению руководителя краснодарцев, одной из причин поражения клуба в противостоянии с питерцами стала травма основного разыгрывающего защитника Дмитрия Хвостова.

"Мы так и не смогли перестроиться и найти замену плеймейкеру. На мой взгляд, ошибкой стало использование Дмитрия Кулагина на позиции первого номера. У нас прошло несколько разговоров на эту тему с главным тренером и спортивным директором, но перестроить тактический рисунок и правильно расставить акценты у них не получилось. Как итог мы сделали ставку на игру через больших с Кулагиным на позиции разыгрывающего, но при этом потеряли Кулагина-бомбардира. "Локо" играл в медленный и позиционный баскетбол, который в современных реалиях неэффективен, а задняя линия, которая должна была обеспечить игру на других скоростях, смотрелась слабо и пассивно", - считает Ведищев.

В то же время "Локомотив-Кубань" во время квалификационного турнира чемпионата мира стал фактически базовым клубом для сборной России, что также сказалось на его выступлении в худшую сторону.

"Пять баскетболистов "Локо" сыграли ключевую роль в отборочном цикле и попадании сборной России на Кубок мира-2019. Кроме того, Матеуш Понитка выступал за команду Польши, а Мустафа Фалль вызывался в сборную Франции. Временное отсутствие сборников стало серьезной проблемой, которая мешала в отработке командных взаимодействий и негативно влияла на свежесть игроков перед ответственными матчами", - заявил президент железнодорожников.

"Достаточно сказать, что перед плей-офф Еврокубка в распоряжении Владе Йовановича оставалось лишь четыре игрока основы. У нас не было даже теоретической возможности полноценно подготовиться к четвертьфинальной серии континентального турнира с УНИКСом. Этот фактор наряду с травмами ключевых игроков стал одной из причин столь сложного сезона для "Локо", - добавил он.

Для команд ближайшего резерва "Локомотива-Кубани" из клубной системы минувший сезон сложился более удачно. В частности, краснодарцы выиграли чемпионат Детско-юношеской баскетбольной лиги, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола. Это достижение Ведищев назвал "большим успехом".

"Безусловно, мы отпраздновали яркую победу. В следующем году ребята станут нашим самым ближайшим резервом, и такой успех как нельзя кстати. Та работа, которую мы проводим совместно с нашими партнерами и спонсорами, приносит свои плоды. Надеюсь, в ближайшие два-три года несколько воспитанников резерва вольются в ротацию основного состава "Локо", - сказал руководитель клуба.

"Вообще в сезоне-2018/19 мы серьезно акцентировали внимание главных тренеров на необходимости найти время для молодых игроков. У нас была стратегия, как это можно осуществить вне зависимости от соперника. Но главные тренеры не нашли тактических решений, которые позволили бы это сделать и не выполнили поставленные клубом задачи. Использование резерва не было системным и не дало нам понимания о способности молодых игроков оказывать влияние на ход матча", - признался Ведищев.