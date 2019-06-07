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07.06.2019 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ. Фото и видео последствий стихии очевидцы выкладывают в соцсетях.

Фото: iStock
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Ливень прошел сегодня утром, когда горожане добирались на работу. Вода моментально заполнила дороги и тротуары, автобусы и троллейбусы остановились, возникли пробки. В некоторых частях города потоп достигал метровой глубины, автомобили затопило по крышу. На улице Луначарского поток разрушил подпорную стену, а со спуска Котовского смыл брусчатку.

Из-за разгула стихии многие выпускники школ не успели вовремя добраться на экзамены. Как сообщил вице-губернатор Севастополя Иван Кусов, время начала ЕГЭ было отложено на час.  

- Если возникнет массовый сбой со сдачей ЕГЭ, то экзамен будет перенесен на резервный день, - отметил Кусов.

В пресс-службе правительства Севастополя рассказали, что стихия повредила шесть линий электроснабжения, обесточены два социальных объекта, на них уже ведутся восстановительные работы.

На спуске Котовского, которому больше досталось от ливней, закрыто движение в направлении автовокзала. От наводнения пострадали также улицы Гоголя, Индустриальная, Очаковцев, Федоровская, проспект Октябрьской революции, район автовокзала и Артбухты, площадь в Казачьей бухте.

- На всех участках ведутся работы по устранению последствий ливня силами Водоканала и Севастопольского Автодора, - отметили в пресс-службе.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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