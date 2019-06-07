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07.06.2019 15:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи жителям начали раздавать рыбки гамбузии от комаров

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Сочи стартовала акция по раздаче рыбы гамбузия - проверенное природное средство от малярийных комаров. Ее выращивают сотрудники биолого-экологического центра, а затем бесплатно отдают жителям. Об этом сообщается на сайте Общественного Телевидения России (ОТР).

Фото: David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering
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Гамбузия - маленькая рыбка, завезенная на Черноморское побережье  из Северной Америки. Несмотря на свои малые размеры, она очень прожорлива и буквально за день может съесть три сотни личинок комаров. В прошлом веке гамбузия помогла жителям Сочи раз и навсегда справиться с переносчиками малярии. Тогда в городе часто вспыхивали эпидемии - всему виной жаркий влажный климат. Десант гамбузии высаживали практически во все водоемы - от пруда до лужи. И вспышки малярии прекратились.

Три года назад сочинские экологи снова взялись за разведение этой рыбы. Сейчас гамбузию сотнями особей берут коммунальщики, председатели ТСЖ и хозяева частных домовладений. Специалисты рассказывают, как правильно за ними ухаживать. 

- Не везде она может жить. Для зимовки ей нужна глубина - до 40 сантиметров. Причем на дне водоема должны быть растения, ил, чтобы она смогла уйти туда и в анабиотическом состоянии пережить холода, - говорит директор сочинского биолого-экологического центра Елена Мальц. 

В ближайшее время специалисты центра будут создавать новые пруды для разведения гамбузии. В этом году спрос на нее резко возрос, так как горожане признали такой способ борьбы более безопасным и надежным.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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