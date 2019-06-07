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07.06.2019 10:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чем уральский любительский театр завоевал зрителя

Текст: Марина Порошина
Спектаклем "Тишина" по пьесе Вины Дельмар завершил свой очередной театральный сезон народный театр имени Г.Е. Гецова.
Фото: Марина Гущина/РГ Фото: Марина Гущина/РГ
Фото: Марина Гущина/РГ

На ярком фоне титулованных и обласканных критиками постановок только что отгремевшего фестиваля "Золотая маска в Екатеринбурге" этот спектакль не произвел фурора. Он прошел в крохотном зале ДК Железнодорожников на пятьдесят мест, где актеры порой работали в полуметре от зрителей. Простейшие декорации, костюмы, что называется, "на подборе". Да и актеры непрофессиональные, любители. Но если в тот вечер в набитый до отказа зал и попали по воле случая театральные снобы, то после спектакля их снобизм навсегда растворился в аплодисментах.

Свердловчане и екатеринбуржцы прекрасно знают этот легендарный любительский коллектив, в нынешнем сезоне отметивший свой сто первый день рождения, и помнят блистательного актера театра драмы Григория Ефимовича Гецова, который руководил им более сорока лет и заложил основы и принципы его работы. Психологизм, искренность, серьезная работа над каждой ролью, уважение к драматургическому материалу и к своему зрителю позволяют народному театру ставить спектакли, которые никого не оставляют равнодушным. В последнее время зритель, плачущий на спектакле, как плачущий большевик - явление в реальности никем не виданное, но в финале "Тишины" зрители вытирали слезы даже не украдкой, став свидетелями прощания главных героев в исполнении Нели Николаевны Солдатовой и Александра Николаевича Шевнина. Именно так, по имени-отчеству, они названы в программке, и это точно не случайно.

Фото: Пресс-служба "Золотой маски"
На Урале прошли спектакли фестиваля "Золотая маска"

Мистер и миссис Купер, любящие супруги, прожившие вместе полвека и вырастившие пятерых детей, вынуждены продать свой дом и разъехаться: одна из дочерей согласилась приютить больного отца, а мать решено отправить в приют. Старики трогательно вспоминают свой медовый месяц и уверяют друг друга в том, что расстаются ненадолго. И все понимают, что они расстаются навсегда, потому что для любящих людей разлука равносильна смерти. Нет, дети не монстры, они тоже переживают… но так сложились обстоятельства, долги, теснота, собственные подросшие дети. "Уступи место завтрашнему дню" называется пьеса в оригинале, и старики Куперы безропотно уступают, мечтая лишь о том, чтобы в этом завтрашнем дне их любимые дети были счастливы.

Когда дети Куперов решат проблему престарелых родителей, в их домах и душах наступит тишина. Мертвая и непоправимая. Они пока этого не понимают, но театр на то и существует, чтобы предвидеть, предупредить, уберечь. "Настоящим и будущим пенсионным реформам" с горьким юмором посвятили спектакль его создатели во главе с режиссером Ольгой Петровой. Вечное и актуальное в одном флаконе, как сейчас принято.

Сто первый сезон завершен. Но репетиции продолжаются. Уже в конце лета состоится премьера спектакля "Газетные истории" (постановщик Сергей Мажаров) - это уникальный совместный проект Народного театра имени Г.Е. Гецова и "Российской газеты", его действующими лицами станут герои газетных публикаций разных лет.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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