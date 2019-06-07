Эксперты назвали прямую линию главы Югры "живой и действенной"

В экспертном сообществе, во властных кабинетах и среди простых югорчан продолжают обсуждать очередную прямую линию главы Югры Натальи Комаровой с жителями региона в Instagram.

Такой формат выхода Натальи Комаровой "в люди" через ее личный аккаунт стал уже привычным. Прямое общение в Сети дополняет ее многочисленные поездки по региону, личные встречи с людьми и позволяет значительную часть возникающих у жителей проблем решать на месте, в ходе разговора, а часто и во время подготовки к нему. Так, из 1278 вопросов, поступивших от жителей за несколько дней до эфира, больше трети - 499 - были разрешены еще до начала прямой линии. Личная страница Натальи Комаровой превратилась в общественную площадку для обсуждения самых острых проблем и предложений, как сделать жизнь людей в Югре комфортнее и лучше. К слову, на вопросы, отвечает ли губернатор сама в Instagram и когда успевает это делать, она сказала: "Часто поздно вечерами, иногда в аэропорту перед вылетом". Хотя сама Наталья Комарова называет себя "молодым пользователем Instagram" и признает, что ей предстоит еще активнее развивать этот формат. При этом эксперты уже сейчас называют опыт прямых линий главы Югры "живым, действенным, по-настоящему народным" и не перестают удивляться работоспособности руководителя региона.

- Я знаю, что недавняя встреча Натальи Комаровой с дольщиками в Сургуте незадолго до прямой линии длилась до часа ночи, разговор через Instagram продолжался больше четырех часов, -констатирует Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. - Это совершенно уникальный формат общения с людьми. Помню, несколько лет назад приезжал в Югру и многие руководители и не слышали о том, что такое личный аккаунт, по крайней мере, никто не применял соцсети для решения проблем людей. Сегодня Наталья Комарова задает тон, причем служит примером и для многих руководителей регионов страны.

Как отметил Анатолий Гагарин, очень важно, что это не просто разговор, в котором "стороны излили друг другу душу", диалог выстроен таким образом, чтобы в итоге была решена проблема, которая волнует человека. Поэтому на связи в ходе работы линии были руководители муниципалитетов, чтобы можно было оперативно разрешить ситуацию, принять по ней решение или обсудить предложение участников разговора.

К слову, показательный пример: отвечая на один из вопросов по вывозу мусора, Наталья Комарова предложила прямо во время прямого эфира позвонить на горячий телефон оператора по обращению с отходами, а когда на том конце провода никто в итоге не взял трубку, сделала у себя в блокноте пометку. И все понимают, что разговор потом, за рамками эфира, будет серьезным.

Как отмечает Анатолий Гагарин, глава Югры при всей ее женственности и мягкости готова принимать решительные меры, если кто-то из руководителей явно недорабатывает. Во время прямого эфира, отвечая на вопрос ведущего, приходилось ли ей увольнять подчиненных, открыто сказала: "Да, случалось, государственный служащий должен быть готов к высокой ответственности, которая на него ложится, и если не тянет, люди, регион страдать от этого не должны".

В том, что прямые диалоги главы Югры с жителями действенны, проходят в максимально деловом формате, без лишних слов и пиара, давно убедились и активные общественники.

Так, во время эфира две острые проблемные точки обозначили представители Общероссийского народного фронта. Как отметил сопредседатель ОНФ Владимир Меркушев, для нас действенность особенно важный фактор в оценке такого рода мероприятий, поскольку в задачи фронта входит контроль за исполнением указов президента.

- Мы провели в крупных городах Югры рейды по проверке безопасности детских площадок. Наша коллега из Нефтеюганска на прямой линии обозначила одну из таких проблемных точек -площадка не соответствует требованиям безопасности. Подобные примеры есть и в других муниципалитетах. Губернатор оперативно поручила контрольному управлению при правительстве Югры разобраться в ситуации. Я уверен, что, если будут выявлены другие вопиющие случаи, окружные органы власти обязательно подключатся, - подчеркнул Владимир Меркушев.

Другая проблема, выявленная в ходе мониторинга ОНФ, связана с "мусорной реформой". В некоторых муниципалитетах площадки захламлялись, не соответствовали стандарту, а где-то их и вовсе не хватало. По этому поводу губернатор сказала свое веское слово и отметила, что больше 3,7 тысячи контейнерных площадок и почти 13 тысяч контейнеров округ закупит. Предполагается, что площадки будут оборудованы раздельным сбором мусора.

- Те вопросы, которыми фронт занимается в ходе мониторинга, на прямой линии прозвучали. И это не может не радовать, надеемся, что решения по ним правительство Югры обязательно примет, -отметил Владимир Меркушев, анализируя итоги конференции.

Эксперты отмечают не только действенность, но и последовательность в действиях главы Югры.

Известно, что в конце прошлого года Наталья Комарова поставила перед регионом амбициозную цель - полностью избавить Югру от балков, снести их все и переселить граждан в нормальное комфортное жилье до конца 2019 года. Цель не только поставлена, Наталья Комарова планомерно добивается ее выполнения, что в очередной раз доказала и прямая линия. Люди, годами ютившиеся в балках, недавно ставшие новоселами, благодарили главу Югры за решение их самой больной проблемы.

Действительно, благодаря усилиям главы региона с нуля была создана правовая база, проведена инвентаризация вагон-городков в каждом муниципалитете, запущены окружная и муниципальные программы. И если на начало работы в Югре насчитывалось почти 10 тысяч балков, то сейчас осталось меньше четырех тысяч.

Очень были благодарны Наталье Комаровой и две многодетные мамы, получившие недавно субсидии на покупку жилья. Организаторы пригласили их в студию и дали во время прямого эфира выступить. Наталья Комарова, слушая их, даже прослезилась. - Огромное спасибо за вашу поддержку, - обратилась она к ним, отметив, что тема для нее очень болезненная, потому что она не всегда располагает возможностями, чтобы помочь всем нуждающимся.

Югорчане это понимают, как понимают и главное - у главы региона есть искреннее стремление работать для живущих в регионе людей. Отметим, за ходом эфира следил почти весь регион, поступило почти 1800 вопросов и предложений. И 54 из них - во время эфира.