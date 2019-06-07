Полиция Сургута изъяла 43 тысячи бутылок поддельного алкоголя

Полиция обнаружила более 43 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на одном из складов Сургута. Всего немаркированного спиртного было закуплено на сумму около 10 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции сургутского управления МВД РФ совместно с Росгвардией обнаружили складские помещения с контрафактом на улицах Сосновая и Промышленная.

В ходе расследования также были установлены магазины, в которые поставляли напитки.

В настоящий момент в отношении директора и двух работников склада возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.