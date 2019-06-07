Предложения Ямала учтены на форуме по развитию сельских территорий

Как сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин, предложения Ямала в проект федеральной программы комплексного развития сельских территорий до 2025 года, учитывающие специфику Крайнего Севера, были поддержаны участниками форума "Устойчивое развитие сельских территорий - потенциал развития Российской Федерации", который прошел в г. Барнауле.

По словам спикера, важно учесть северную специфику при планировании мероприятий по улучшению жилищных условий населения сельской местности. "Сегодня при расчете размера соцвыплаты на приобретение жилья не учитываются особенности строительства жилья на Крайнем Севере, а принимается во внимание только бюджетная обеспеченность региона. При расчете за основу берется средняя стоимость квадратного метра, утвержденная Минстроем России. Реальные цены, которые устанавливают застройщики на Ямале, значительно выше. Селянам приходится доплачивать разницу. На наш взгляд, округу необходима возможность самостоятельно устанавливать стоимость квадратного метра на основе фактических цен. Федеральная поддержка как сильным, так и дотационным регионам должна оказываться исходя из того, что государство обязано поддерживать единые социальные стандарты на всей территории страны", - пояснил Сергей Ямкин.

Кроме того, Ямал предлагает учитывать для районов Крайнего Севера в порядке предоставления софинансирования мероприятий по развитию в селах инженерной инфраструктуры возможность прокладки сетей водоснабжения попутно с системой теплоснабжения, а также предоставить возможность получения субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Крайнего Севера.

На форуме было отмечено, что утверждение государственной программы по развитию сельских территорий станет судьбоносным событием для российских сел. Объем финансирования программы составит более 2 триллионов рублей. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что регионы активно участвовали в разработке программы: "Каждый сенатор и депутат лоббирует в первую очередь свой регион, но мы постарались сделать так, чтобы программа была достаточно гармоничной и в равной степени учитывала предложения регионов, их географические, климатические особенности".

Утверждение государственной программы по развитию сельских территорий станет судьбоносным событием для российских сел. Объем финансирования программы составит более 2 триллионов рублей

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поблагодарил разработчиков программы за включение в нее малых городов (с численностью населения до 30 тысяч человек), которые испытывают те же проблемы, что и российские села, и озвучил предложения комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, работу которой возглавляет в Совете законодателей. В частности, при распределении средств учитывать такие показатели дифференциации, как доля сельского населения в регионе, географическое положение, плотность населения, демографическая ситуация в сельской местности. Он также обратил внимание на необходимость снижения уровня разбалансированности местных бюджетов и увеличения их собственных доходов, а также принятия мер по повышению эффективности инициативных проектов. "Без собственных доходных источников муниципалитеты не смогут полноценно участвовать в проектах комплексного развития сельских территорий", - констатировал алтайский спикер.

Итогом обсуждения стало принятие резолюции форума с рядом рекомендаций. Палатам Федерального Собрания рекомендовано обеспечить принятие бюджета страны на следующий год с учетом параметров новой госпрограммы и содействовать дополнительному выделению средств на мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в текущем году. Законодателей также просят ускорить принятие федеральных законов, направленных на решение проблем социально-экономического развития сельских территорий.

Кроме того, участники форума предлагают Правительству РФ продлить сроки новой программы до 2030 года и повысить ее статус до уровня национального проекта. Это также позволит изменить параметры регионального софинансирования (с 95% и 5% до 99% и 1%).

Еще одно предложение - включить в отраслевые госпрограммы отдельные мероприятия, направленные на обеспечение развития сельских территорий: по созданию новых мест в школах, подготовке кадров для села, подключению сельских учреждений к интернету, развитию сети культурных и медицинских учреждений, поддержке этих категорий работников. Участники форума также рекомендовали Правительству РФ рассмотреть вопрос об оптимизации тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Решение будет направлено в Правительство РФ, обе палаты Федерального Собрания, министерства сельского хозяйства, просвещения, науки, цифрового развития, здравоохранения, культуры, а также в органы государственной власти субъектов РФ.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО