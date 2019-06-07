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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стену рухнувшего подъезда в Магнитогорске украсили белые птицы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: администрация Магнитогорска Фото: администрация Магнитогорска
Фото: администрация Магнитогорска

Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске украсили художники-граффисты. На торце здания в месте обрушения подъезда появились фигуры белых птиц, сообщили в пятницу в городской администрации.

Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
Стену рухнувшего подъезда в Магнитогорске украсят 39 белых птиц

Работы по оформлению стены начались 4 июня и должны быть завершены до конца недели. Эскиз гигантского граффити создал заведующий кафедрой дизайна МГТУ имени Г.И. Носова Андрей Григорьев. А воплощением идеи в жизнь занимаются мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.

Как уже сообщала "РГ", в память о погибших жителях рухнувшего подъезда возле дома будут высажены 39 деревьев, а стену здания украсят 39 белых взлетающих в небо птиц.

- Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения, - пояснил главный архитектор Магнитогорска Дмитрия Хоменко. - Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. Решили остановиться на изображении белых птиц и неба, выполненном в стиле оригами.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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