Тюменский врач спас жизнь ребенку на борту самолета

Шестого июня на борту самолета Анталья - Тюмень случилось ЧП: двухлетний пассажир внезапно начал задыхаться. На помощь малышу пришел челюстно-лицевой и пластический хирург ОКБ №2 Александр Маринин.

Ребенку стало плохо, когда лайнер уже был в небе над Тюменью. Командир экипажа спросил по громкой связи, есть ли на борту врач - к счастью, он действительно летел этим же рейсом.

Малыш мучительно кашлял, хрипел, кожа посинела. Александр Маринин прослушал легкие и диагностировал бронхоспазм (при худшем сценарии он может привести к повреждению и гибели клеток головного мозга из-за кислородного голодания).

"Доктор воспользовался препаратами из аптечки стюардесс, вместе с еще одним пассажиром-медиком он ввел лекарства маленькому пациенту и успокоил его (страх и паника усугубляют состояние при бронхоспазме)", - рассказала Анастасия Дембицкая, специалист по связям с общественностью больницы.

Опыт работы с детьми у Маринина немалый: он лечит врожденные пороки челюстно-лицевой области, такие как заячья губа и волчья пасть.

Спустя пару минут ребенок задышал свободнее. Самолет тем временем шел на посадку. Чтобы облегчить состояние пациента ему дали кислородный баллон с маской. Уже на земле его встретила бригада скорой помощи и на ранимобиле доставила в стационар.

"Сейчас здоровью маленького путешественника ничто не угрожает", - сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.