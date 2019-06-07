Уральцы предложили выпустить "Книгу всенародной Памяти" о ветеранах

На завершившемся в Москве книжном фестивале уральцы предложили осуществить в России издательский проект по увековечиванию народного подвига в Великой Отечественной войне.

Как сообщил "РГ" один из инициаторов появления "Книги всенародной Памяти", руководитель Свердловского регионального отделения "Союза пенсионеров России" Александр Жихарев, издательская идея предполагает выпуск серии книг семейных очерков о ветеранах, о родных и близких, переживших войну, на 50-100 историй в каждой. Универсальная нумерация позволит объединить отдельные тома во всероссийскую антологию.

По словам Жихарева, проект был представлен на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016-2021 годах, возглавляемого председателем Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Российское историческое и Российское военно-историческое общества поддержали издательскую задумку и заявили о том, что готовы содействовать ей профессиональным консультированием.

Идея "Книги всенародной Памяти" родилась на Среднем Урале в 2013 году, к 70-летию Великой Победы. С прошлого года получила поддержку общественных и государственных институтов региона, включена в региональный план подготовки и празднования юбилея Победы в 2020 году.