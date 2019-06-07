В Екатеринбурге покажут коллекцию ретромотоциклов "Иж" и "Ява"

"Российская газета" в 12-й раз проводит фестиваль "Авторетро" в Екатеринбурге. Кого удивишь нынче Chevrolet? А если это машина 1941 года выпуска в люксовой комплектации? Или Oldsmobile 1901 года? Пришло время не просто удивиться - есть возможность посидеть в таких раритетных авто, рассмотреть устройство двигателя, расспросить владельца.

Уже сегодня очевидно - будет не менее 50-ти участников с интереснейшими версиями техники. Ретролюбители подтянутся со всей Свердловской области: пока самый дальний путь проделает Mercedes 1982 года из Ивделя. Но история фестиваля свидетельствует, что неравнодушны к ежегодной встрече под брендом газеты во всех регионах Уральского федерального округа. Регистрация участников продолжается на сайте клуба "Авторетро".

Особенно много ожидается на площадке мотоциклов. 90-летие в этом году отмечают сразу два завода-производителя мототехники под маркой "Иж" и "Ява". Поэтому организаторы максимально представят ретроколлекции этих брендов.

Не первый раз свою передвижную телерадиостанцию представит на площадке Свердловское областное телевидение. Особенно активно осваивают аппаратуру телевизионщиков детишки - на празднике всегда много семей с любопытной малышней.

Фестиваль пройдет 12 июня в Екатеринбурге на площади у центра культуры "Эльмаш". Программа - разнообразна. Начало в 10 часов. До 16 часов планируется не только выставка, но и соревнования по фигурному вождению, гонки моделей автомобилей, большая развлекательная программа в парке и многое другое. А еще 12 июня - последний день, когда можно по самой низкой цене подписаться на "Российскую газету".