В Екатеринбурге вручили литературную премию "Неистовый Виссарион"

Первую и единственную в России литературную премию, предназначенную критикам, придумали и организовали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г Белинского, поэтому иным ее название и быть не могло - "Неистовый Виссарион".

Как ни странно, до сих пор талантливых и принципиальных последователей Виссариона Григорьевича премиями не баловали, тем самым явно приуменьшая роль критики в литературном процессе. Теперь справедливость восстановлена.

Первым лауреатом премии "Неистовый Виссарион" стала критик Ольга Балла (Москва), автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Октябрь", "Знамя" и других изданиях. Она получила из рук председателя жюри Леонида Быкова статуэтку в виде "золотого" гонга (авторская работа уральского мастера художественной ковки Алексея Потаскуева) и денежную премию. "Серебряный" и "бронзовый" гонги - премии в номинациях "За творческую дерзость" и "Перспектива" - были вручены Марии Галиной и Елене Макеенко.

Всего на конкурс было прислано более ста заявок из многих городов России, от Санкт-Петербурга до Благовещенска, премию поддержали все толстые литературные журналы. Особым решением жюри, в состав которого входили писатели, критики и издатели (Роман Сенчин, Василий Авченко, Эргали Гер, Марина Волкова) также была присуждена почетная премия "Неистовый Виссарион" за вклад в развитие критической мысли, ее получила блистательный критик и литературовед Ирина Роднянская.

Премия будет вручаться ежегодно.