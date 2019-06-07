В Нижневартовске задержали группу "нефтяных" воришек

В Нижневартовске полиция задержала подозреваемых в хищении газового конденсата: они сделали незаконную врезку в нефтепровод, принадлежащий одной местных компаний.

Как сообщает пресс-служба МВД по ХМАО-Югре, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Нижневартовске совместно с ФСБ по Тюменской области задержали группу лиц, которые попытались украсть газовый конденсат. Технологическую жидкость планировали вывезти с нескольких месторождений Нижневартовского района. Для этого у злоумышленников были специально подготовлены автоцистерны КамАЗ и устройства для выкачивания конденсата.

Ущерб нефтяной компании от незаконной врезки составил не менее 250 000 рублей.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 "покушение на преступление" и пункту В части 3 статьи 158 "кража в крупном размере".

Один из подозреваемых задержан, еще двое - 1968 и 1976 годов рождения - отпущены под подписку о невыезде. Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к "нефтепромыслу".