В Сургуте чиновников будут кормить школьными обедами

Нетривиальный способ сохранения городского бюджета придумали в Сургут: с 1 июля чиновников будет кормить комбинат школьного питания, что позволит сэкономить 7 миллионов рублей.

Конкурс проведен, контракт подписан - все по закону. Издержки по содержанию столовых, выплатам работникам, закупке сырья и оборудования берет на себя предприятие (раньше это было задачей хозяйственно-эксплуатационного управления мэрии).

Глава города Вадим Шувалов уверен, что в переходе на школьное питание есть и еще один плюс: можно будет контролировать качество еды в образовательных учреждениях, ведь меню чиновников и детей будет совпадать полностью.

"Еще 4 миллиона останутся в местной казне благодаря сокращению автопарка и расходов на аренду помещений для служебного транспорта муниципальных предприятий", - передает управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.

В качестве гаражей будут использовать помещения администрации, которые освободились после сокращения автопарка. Кстати, в 2018-м сургутские чиновники первыми в УрФО начали использовать такси вместо рабочих машин и сэкономили таким образом 15 миллионов рублей.