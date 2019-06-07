Житель Екатеринбурга открыл стрельбу по окнам соседнего дома

Днем 28 мая в полицию обратилась взволнованная жительница Екатеринбурга: молодая женщина вернулась домой с работы и обнаружила в стекле окна и в стене пулевое отверстие. Сегодня правоохранительные органы сообщили, что стрелок задержан.

Инцидент случился на улице Феофанова, в микрорайоне Широкая Речка. Задержан безработный 39-летний мужчина. Он живет на той же улице, в доме напротив.

"У подозреваемого в квартире провели обыск, обнаружены и изъяты два пистолета (газовый и пневматический), и ружье, из которого, предположительно, и был сделан выстрел", - сообщили в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Задержанный рассказал, что несколько дней пил, потом зачем-то взял обрез, и, по его словам, случайно выстрелил в сторону соседнего дома. Он не стал отрицать опасность случившегося и полностью раскаялся в том, что наделал.

Что касается найденного у подозреваемого оружия, то его он, якобы, нашел недалеко на пустыре и принес домой без какой-то определенной цели.

Возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), максимальный срок по которой - пять лет. А также - по статье 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение оружия), по ней наказание - до четырех лет тюрьмы.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.