РЭО работает над снижением тарифов в сфере обращения ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) работает над снижением тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом "РГ" рассказал глава РЭО Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме
"Проблема тарифов в их несправедливости и неадекватности. Если тариф непрозрачен, непонятно, за что население платит, и что включено в платеж, то естественно есть подозрение в несправедливости тарифа", - отметил Денис Буцаев.
Если тариф сформирован прозрачно, а населению разъяснено, что в него включены сборы, которые улучшат качество оказываемой услуги, то вопрос размера тарифа уходит на второй план.
"Чтобы реализация инвестиционных программ по строительству инфраструктуры, которые являются сутью нашей реформы, или скорее построения отрасли, не привела к значительному негативному повышению самого тарифа, мы по поручению правительства разрабатываем ряд мер для того, чтобы подобного рода негативных эффектов избежать. Это в том числе будут и программы финансового субсидирования, которые позволят максимально снизить нагрузку на тариф при условии реализации крупных инвестиционных программ".
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