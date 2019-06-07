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07.06.2019 14:38
Рубрика: Экономика

Россия готовая к прямым поставкам газа на Украину со скидкой

Текст: Юлия Кривошапко

Переговоры России и Украины по вопросу прямых газовых поставок могут быть возобновлены. "Газпром" готов обсуждать продажу топлива со скидкой в 25 процентов. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

"Мы рады слышать позитивные реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам, - сказал Миллер, цитату которого приводит "Интерфакс". - Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявила партийно-оппозиционная платформа "За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и заключению контракта на прямую поставку российского газа на Украину".

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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При этом глава "Газпрома" напомнил, что "пока не было никаких сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам".

Юрий Бойко, в свою очередь, признал, что у Киева критически мало времени, чтобы договориться с "Газпромом" по газовым вопросам.

Украина более трех лет официально не покупает российский газ. Источником топлива, как утверждают в Киеве, служат поставки газа из Восточной Европы в реверсном режиме.

Однако президент Владимир Путин говорил, что этот реверс - "виртуальный и существует только на бумаге", поэтому как только Россия прекратит транзит газа через территорию Украины, исчезнут и реверсивные поставки.

Действие транзитного газового договора между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
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