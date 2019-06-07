Роструд назвал число предпенсионеров, получающих повышенные пособия по безработице

Около 33 тысяч россиян предпенсионного возраста получают повышенное пособие по безработице, которое введено с 1 января 2019 года в связи с повышением пенсионного возраста. Размер этого пособия - 11 280 рублей в месяц.

Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструда) Денис Васильев. Он напомнил, что с начала этого года максимальное пособие по безработице составляет 8 тысяч рублей, а минимальное - 1,5 тысячи в месяц. Всего сейчас в России порядка 772 тысяч человек считаются официально зарегистрированными безработными. Это 1 % от численности экономически активного населения.

По информации Минтруда России, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.