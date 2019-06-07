Sani Resort - Греция, в которой есть все

За окнами фирменного автомобиля, принадлежащего греческому курорту Sani Resort, ярко светит солнце. Я опускаю стекло и вдыхаю ароматы сосновых и оливковых деревьев. Воздух невероятно свежий, чувствуется близость моря. Водитель сообщает, что мы приедем через несколько минут. Я улыбаюсь и закрываю глаза: впереди - несколько дней отдыха в одном из самых передовых курортов Европы и участие в важном гастрономическом событии года - фестивале Sani Gourmet.

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Sani Resort находится в 80 километрах от аэропорта Македония на полуострове Кассандра в Халкидиках и трех часах полета от Москвы (перелет осуществляет авиакомпания Ellinar, причем прямые рейсы в Грецию идут не только из России, но также из Украины и Казахстана). Это экологический заповедник в 1000 гектаров, с одной стороны окруженный лесом и рощами, а с другой - чистыми пляжами и прозрачными водами Эгейского моря. Гостиничный комплекс состоит из пятизвездочных отелей - Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Dunes, Sani Asterias. Все - в шаговой доступности друг от друга.

Возвышающийся на мысе Гранд-отель SANI BEACH появился здесь самым первым. Он идеален для шумной семейной поездки. Его визитная карточка - два эксклюзивных песчаных пляжа перед корпусами и уединенный пляж, лентой тянущийся на несколько километров вдоль береговой линии. Этот пляж входит в число самых чистых и красивых в Европе. На территории отеля находятся основные площадки для занятий спортом на свежем воздухе. Из окон в погожий день можно увидеть заснеженную вершину горы Олимп - мифологической обители греческих богов. Согласно местным повериям, окружающие гору земли считаются благословенной землей.

SANI CLUB совсем другой. Он стоит на небольшом отдалении от остальных "собратьев" и состоит из уютных бунгало. Это идеальное место для тихих каникул, когда желание спокойно и тихо отдохнуть пересиливает желание тусоваться. Пологие холмы, покрытые сосновым лесом, каскадами спускающиеся прямо к морю, большая зеленая территория. На территории отеля есть таверна Ouzerie: место, где можно не только вкусно перекусить, но и представить себя на месте героев фильма "Мама Мия" - одну из сцен мюзикла снимали здесь.

PORTO SANI сами греки сравнивают с комфортным частным клубом. Он создан для тех, кто ведет здоровый образ жизни и не хочет нарушать его даже на отдыхе. Изюминка его территории - это сад с бассейном в форме лагуны. Особенно красиво выйти к нему вечером, когда зажигаются огни, и вода окрашивается золотисто-бирюзовыми тонами, а блики на пышной растительности создают неповторимую таинственную ауру.

ФАКТ: В 1960-х годах предприниматель Анастасиос Андреадис - основатель будущего курорта Sani Resort - приобрел у афонских монахов эту землю, по площади в пять раз превышающую княжество Монако, по цене одного дома в Афинах

SANI DUNES выбирают пары и семьи, желающие уединения, которое в любой момент можно прервать, выйдя к рядом расположенной гавани. Практически всю его территорию пересекает самый большой в Греции бассейн с подогревом площадью 3500 кв. м. Температура воды на протяжении сезона не отпускается ниже 27 градусов. Здесь узкие улочки и небольшие садики, в которых растет ароматная зелень - от розмарина до мяты. А из ресторанов открываются "инстаграмные" виды на море и закат.

SANI ASTERIAS носит звание бутик-отеля, он располагает собственным закрытым пляжем, вход на который имеют только его гости. Отель часто выбирают публичные личности и члены аристократических семей, которые хотят отдохнуть в атмосфере полной приватности. Статусные вещи здесь повсюду - от декора из натуральных природных материалов до наград "Золотой колпак" (Golden Hat) на стене ресторана Water.

Ежегодно в мае курорт гремит на весь мир своим гастрономическим фестивалем Sani Gourmet. Билеты на мероприятие разлетаются со скоростью света. Это не просто авторские ужины, приготовленные шеф-поварами из мировой элиты, чей талант отмечен звездами Michelin. Это реальная возможность познакомится ближе с культурами различных народов через их национальные кухни, а также оценить современные гастрономические стили и техники приготовления блюд. Самое важное преимущество фестиваля заключается в том, что в одном месте и в одно время можно попробовать легендарные авторские блюда, которые подают в ведущих ресторанах в четырех частях Света.

В этом году для гостей готовили: Томас Бюхнер, который более 20 лет является лучшим шеф-поваром Германии; Стефани Ле Квеллек, покорившая современной, но узнаваемой французской кухней; бразилец Рафа Коста и Сильва, по-новому раскрывший вкусы привычных овощей и фруктов; удививший невероятно стильными подачами фермерских продуктов британский повар Симон Роган; индийский шеф Манджунат Мурал, показавший яркость и притягательность южно-азиатских вкусов; Тагаки Кацуо, познакомивший с аутентичной киотской кухней с элементами философии; Грег Малуф, поразивший ближневосточными сочетаниями; Фредрик Берселиус, представивший самое модное и смелое в современной гастрономии направление - нордическое. На всех гениев в общей сумме - 15 звезд Michelin.

Про гастрономию в Sani Resort можно говорить и писать бесконечно. Греки исторически всегда знали толк в еде и вине. Когда я подсчитала, что на территории курорта - только вдумайтесь - более 40 ресторанов, баров и кафе, резонно возник вопрос, как успеть попробовать все?! Греческая традиционная и современная, средиземноморская, итальянская, японская и азиатская, классическая французская и провансальская кухни, блинная, кофейня с пирожными и мороженым, спорт-бар, икорный ресторан… Все блюда готовят из продуктов локального производства. Рыба и морепродукты всегда свежевыловленные: гуляя по гавани, можно разглядеть лодки с сетями, в которых к ресторанам привозят улов.

ИНТЕРЕСНО: Пообедать у кромки моря, дегустируя его дары, выловленные утром - это и есть обед по-гречески. В традиционном меню: запеченный сибас, осьминоги на гриле, кальмары в кляре, креветки в томатном соусе… и все это сопровождается овощами в традиционной обработке и местным вином. Но заканчивается трапеза обязательно чашечкой кофе.

Пляжи - особая гордость курорта. За чистотой и ухоженностью песка следят тщательно. Каждое утро, в районе пяти часов, его разравнивают и прочесывают, как будто готовят к празднику. Фото: Предоставлено Sani Resort

Греческое гостеприимство в Sani стало для меня открытием и персональным раем. С момента приземления самолета я ни разу не дотронулась до своего багажа и ни минуты не стояла в очереди на паспортный контроль - все за меня делала консьерж-служба курорта. Sani - единственная компания в Греции, которая имеет свое представительство в аэропорту, то есть организует встречу и проводы от трапа до трапа, а также трансферы на автомобилях или вертолетах. Более того, в 2019 году была запущена услуга Sani Suite Collection: персонал курорта (более 2500 человек) полностью берет на себя все заботы о госте до его прибытия, во время отдыха и при отъезде из отеля.

Несмотря на огромную территорию Sani, осваиваешься вокруг быстро. Передвигаться можно пешком, на велосипеде (работает прокат) или электрокаре. Ориентироваться в ежедневных активностях (записываться на занятия, в спа и на авторские ужины) помогает специальное мобильное приложение.

Гавань Sani Marina - это сердце курорта и основная культурно-развлекательная площадка. Здесь пришвартованы яхты, а по периметру помимо ресторанов расположены ювелирные и мультибрендовые бутики, аптека, супермаркет, поликлиника, книжная лавка, прокат авто… Чуть поодаль театр под открытым небом с объемным списком шоу-программ и православная церковь.

Вокруг много детей - малышам здесь комфортно. Залог благополучного и беспроблемного отдыха с детьми состоит в том, чтобы их было чем увлечь. У Sani в этом направлении - почти олимпийская программа. На курорте работают специалисты из британской компании Worldwide Kids и действуют ясли, миниклуб "Melissa" (для детей от 4 - 11 лет) и клуб для тинейджеров "Ozone" (от 12 до 17 лет). Работают в них не просто аниматоры, а люди, имеющие психологическое образование. Ребята, в частности, могут подтянуть уровень английского языка, потренироваться в рисовании, лепке, поучаствовать в ночном наблюдении за звездами и других научных программах или выбрать более активную нагрузку: водные развлечения, в том числе уроки плавания и яхт-школу, или обучение в танцевальной академии. Для самых маленьких на всех пляжах работают няни.

Основной залог спокойного отдыха с детьми - они должны быть чем-то увлечены. У Sani в этом направлении - почти олимпийская программа

Гордость курорта - это два спортивных центра. Первый из них - футбольная академия Chelsea - создан при сотрудничестве с английской Премьер-лигой и одноименным клубом. Здесь дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет отрабатывают игровые навыки на поле, имеющем стандарт качества УЕФА.

Второй - теннисный центр всемирно известного теннисиста Рафаэля Надаля, начавший свою работу в этом сезоне, но желающих "помахать ракеткой" уже много. Учиться игре в теннис в Sani могут гости всех возрастных категорий.

Привести себя в форму не только детям, но и взрослым поможет современный спортивный центр - в нем проводятся занятия по йоге, пилатесу, ТРХ. Из развлечений на воде - яхтинг и парусный спорт, академия водных лыж, вейкбординг, дайвинг и пр. Для групп есть волейбольные и баскетбольные площадки. В 2019 году для любителей бросить себе вызов здесь открылся Парк Приключений - канатные маршруты с бортиками на деревьях, пройти которые надо пешком на высоте нескольких метров от земли. Эта лишь малая часть списка. Жалеешь только об одном - что в сутках всего 24 часа, и успеть все просто невозможно.

"Sani" с латинского переводится как "полезный для здоровья". Название определяет развитие курорта. Здесь следуют модной тенденции здорового образа жизни. Программа "оздоровления" и "перезагрузки" действует не только в направлении физического совершенствования, благодаря спорту.

Для внешнего и внутреннего "ретрита" на территории каждого отеля есть свой СПА-центр. Специалисты работают на французской косметике Anne Semonin и предлагают процедуры для лица, различные методики массажа, а также сауну и хаммам. Бренд известен на рынке с середины 1980-х годов, его основательница Анн Семонин в свое время совершила в косметологии прорыв, начав одной из первых использовать сыворотки для ухода за кожей и объединив в составе продуктов олигоэлементы и эфирные масла. Что сразу впечатляет, так это индивидуальный подход - косметолог может смешать подходящее именно вашей коже средство.

За территорией курорта тоже есть, что посмотреть. Расширить кругозор или просто отвлечься, можно поехав в небольшой круиз или посетив на вертолете христианские святыни - Афон; парящие монастыри Метеора; а также города Афины и Салоники. Другой вариант - изучить непосредственно западный "палец" трезубца Халкидики - Кассандру, забронировав поездку по полуострову на машине Volvo. Мой водитель Георгос за два часа успел показать живописные уголки местности от бухт и рощ до пшеничных полей, изредка разбавляемых распустившимися красными шапками маков, городок Неа Фокию с сохранившейся византийской башней, часовней святого Павла и подземной церковью с источником святой воды. Также в сезон можно увидеть поля подсолнухов, посетить пасеки и фермерские хозяйства, воочию оценить качество производимых в Греции продуктов.

ФАКТ: На территории Sani Beach стоит еще одна сторожевая византийская башня Ставроникита - аналогичная той, что в Неа Фокии. Правда, до наших дней сохранилась лишь ее часть - 8 метров в высоту. Каждый год у стен башни проходит музыкальный фестиваль с мировыми звездами, а дорога к ней выстилается красным ковром... Свет прожекторов, акустика, живая музыка - незабываемая атмосфера лета.

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"В Греции все есть…". Так говорил один из героев чеховской "Свадьбы". Я не проезжала всю страну вдоль и поперек, чтобы подтвердить эти слова. Но в той Греции, которая встретила меня в Sani Resort, действительно есть все. Просто удивительно, насколько в этом маленьком государстве в государстве все продумано и отлажено до мелочей. Здесь можно получать удовольствие от любого образа жизни. В одном случае вас ждет покой, уединение, тишина и созидание. В другом - вечеринки, концерты и развлечения, которые вы раньше, может быть, и не решились попробовать.

