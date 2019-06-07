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07.06.2019 11:07
Рубрика: Экономика

Счетная палата разъяснила Минздраву правила учета зарплат медработников

Текст: Евгений Гайва

Отчет Счетной палаты (СП) о неисполнении Минздравом указа президента по повышению зарплат медработников не содержит ошибок, поскольку погрешность в пять процентов не допускается. Об этом заявили в контрольном ведомстве.

Фото: iStock
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты

"По результатам контрольного мероприятия Счетной палаты установлено, что к 2018 году зарплаты ни одной из категорий медицинских работников не удалось повысить так, как предписывает Указ Президента", - говорится в сообщении. Даже год спустя в некоторых регионах зарплаты врачей, среднего и младшего медицинского персонала не удалось повысить так, как предписывает Указ Президента, настаивают в СП. 

В отчете СП об исполнении бюджета за 2018 год было указано, что 50 из 85 субъектов не выполнили указ президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала эти данные ошибкой. Глава Минздрава указала на допустимую погрешность в пять процентов. 

Как заявили в Счетной палате, были использованы данные официальной статистики Росстата за январь-декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономразвития России. Учет погрешности в пять процентов, на которую указывает Минздрав, не допускается, подчеркнули в СП. 

Кроме того, добавили в СП, отчасти указ выполняли за счет сокращения численности младшего медицинского персонала. 

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
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В СП указали, что на конец 2017 года зарплата врачей в среднем по России была на 63,3 процента выше, чем средняя в их регионе; то есть составляла 163,3 процента из 200 процентов целевых. На конец 2017 года зарплата среднего медицинского персонала в среднем России была на 12,5 процента ниже, чем средняя в их регионе; то есть составляла только 87,5 процента из 100 процентов целевых. Зарплата младшего медицинского персонала в среднем по России была на 38,1 процента ниже, чем средняя в их регионе; то есть составляла только 61,9 процента из 100 процентов целевых.

В 2018 году в 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону, она составила только 198 процентов из 200 процентов целевых. В 14 регионах средняя зарплата среднего медицинского персонала так и не сравнялась со средней по региону и составила только 97,6 процента из 100 процентов целевых.

Хуже всего ситуация с зарплатами младшего медицинского персонала - медсестер, санитаров и сестер-хозяек. С повышением их зарплат не справились в 50 регионах, их средняя зарплата составила 90,4 процента от средней по региону, при плановом значении- 100,0 процентов.

Экономика Работа Зарплата Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минздрав Повышение зарплат бюджетникам
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