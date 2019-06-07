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Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры

Новости
    07.06.2019, 12:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У хоррор-сериала Джеймса Вана "Болотная тварь", как говорится, сразу не задалось: сначала шоу с заявленных тринадцати эпизодов сократили до десяти, а теперь и вовсе закрыли.

Информация об этом появилась буквально через несколько дней после премьеры. При том что стартовая серия была положительно принята и критиками, и зрителем.  

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Bloody Disgusting, в числе причин отмены шоу - целый букет: от слухов о творческих разногласиях в команде авторов ("одни хотели хоррор, другие настаивали на процедурале") до сложной финансовой казуистики.

В частности, выяснилось, что из-за бухгалтерской ошибки компания WarnerMedia, которой принадлежит сервис DC Universe, может потерять из-за сериала десятки миллионов долларов.      

"Сервису меньше года, а его уже лихорадит", - отмечают комментаторы.

Заметим, что все эпизоды первого сезона тем не менее будут выходить далее по графику. Второй эпизод шоу вышел сегодня. Премьера третьего - 14 июня.

Меж тем у сериала DC Universe "Титаны" дела лучше - он продлен на второй сезон. Получит ли продление эксцентричный "Роковой патруль" - пока не известно.

Наш обзор первого эпизода - здесь.

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