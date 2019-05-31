Дубы-колдуны у поганых болот: первые впечатления от "Болотной твари"

1 июня в России официально стартует новый сериал DC "Болотная тварь" - сразу после завершения первого сезона "Рокового патруля" (тоже от DC). Который всю дорогу уныло провисал, но все же усердно заставлял продолжать за ним следить, временами приятно удивляя - в частности, нашествием хищных прожорливых задниц о двух ножках и тому подобными внезапными явлениями.

Однако "Болотная тварь" - это кое-что совершенно другое. Совсем-совсем другое.

Дело происходит в Луизиане. Мрачные топи, вуду-колдуны, Новый Орлеан, вот это все. Молодая женщина-доктор прибывает в маленький городок, где она когда-то выросла и где осталось ее темное прошлое, помогать в борьбе со странной эпидемией, стремительно выкашивающей население во всей округе. До кучи на местных болотах происходит чертовщина: деревья вдруг оживают и принимаются распускать длинные мокрые ветки в сторону граждан, тем геноцид усугубляя. Чертовщину, в свою очередь, сюда приехал расследовать молодой симпатичный биолог. Также не без прошлого.

То есть, как вы понимаете, поначалу это меньше всего походит на что-то супергеройское. Хотя Болотная тварь - это именно что супергерой, получеловек-полурастение, повелитель флоры и защитник природы. Про него даже в 80-е два "сольных" фильма сняли, причем первый из них - не абы кто, а сам Уэс Крэйвен. Был это боди-хоррор про доброго ученого, в результате случайного инцидента подвергшегося озеленению и противостоявшего далее злому ученому.

В общем, судя по дебютному эпизоду сериала, нас что-то подобное ожидает. Только в более крупном формате. Начало драматическим линиям положено, интриги сформированы, и в целом все выглядит на данном этапе очень многообещающе. По части, собственно, хоррора - в том числе: одна убойная сцена, демонстрирующая потрясающе мерзостные спецэффекты (вроде бы даже практические, что особенно ценно) стратегически расположена ровно в середине. Могло быть и побольше, но для затравки сойдет.

В первом сезоне "Болотной твари" - десять эпизодов, самое то (еще один повод пнуть "Роковой патруль", зачем-то растянутый на пятнадцать). Доступны они все будут по мере поступления на сайте "КиноПоиск".