Вышел первый трейлер фильма "Оно 2"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием. О чем не дали соврать и кассовые сборы картины - более семисот миллионов долларов при скромном 35-миллионном бюджете.

Ролик длится почти три минуты и старательно дает понять, что в сиквеле зрителя ждет реализация формулы "всё, как мы любим".

Кроме того, ранее сообщалось, что на второй части было употреблено беспрецедентное, рекордное, посрамляющее конкурентов количество бутафорской крови.

События It: Chapter Two развернутся через 27 лет после первой встречи "Клуба неудачников" с инфернальным пожирателем Пеннивайзом - когда их спокойное взрослое существование нарушает странный телефонный звонок. В результате чего герои вынуждены будут вновь собраться вместе.

Российская премьера - 5 сентября.