Новости

Названа причина смерти Сергея Доренко 22:48
Вышел первый трейлер сериала по комиксу "Хранители" 21:45
Мел Гибсон станет Санта-Клаусом в черной экшн-комедии 19:21
Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона 08.05.2019
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской 08.05.2019

Вышел первый трейлер фильма "Оно 2"

Новости
    09.05.2019, 22:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием. О чем не дали соврать и кассовые сборы картины - более семисот миллионов долларов при скромном 35-миллионном бюджете. 

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер сериала по комиксу "Хранители"

Ролик длится почти три минуты и старательно дает понять, что в сиквеле зрителя ждет реализация формулы "всё, как мы любим".

Кроме того, ранее сообщалось, что на второй части было употреблено беспрецедентное, рекордное, посрамляющее конкурентов количество бутафорской крови. 

События It: Chapter Two развернутся через 27 лет после первой встречи "Клуба неудачников" с инфернальным пожирателем Пеннивайзом - когда их спокойное взрослое существование нарушает странный телефонный звонок. В результате чего герои вынуждены будут вновь собраться вместе.

Российская премьера - 5 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер третьего сезона психоделического сериала "Легион" 08.05.2019
Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США 08.05.2019
Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 08.05.2019
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь 08.05.2019
⧣ Голливуд
Фото: WDSSPR
Преподаватель наказал своих учеников, заспойлерив им "Мстителей" 07.05.2019
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 06.05.2019
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 06.05.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Kodak Black
Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black 07.05.2019
Вышел трейлер фильма про вторжение инопланетян "Рубеж мира" 07.05.2019
Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов" 06.05.2019
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 30.04.2019
Новая экранизация "Дюны" выйдет в двух частях 27.04.2019
Найдено считавшееся мифом продолжение "Заводного апельсина" Бёрджесса 26.04.2019