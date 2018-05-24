Продюсер "Зловещих мертвецов" рассказал о возможном продолжении

"Зловещие мертвецы" могут вернуться к жизни в виде еще одного фильма.

О столь интересном повороте в истории, казалось бы, почившей с честью франшизы, поведал порталу We Got This Covered бессменный продюсер медиавселенной "Зловещих мертвецов" Роберт Таперт.

По его словам, Сэм Рэйми подготовил отличную идею для перезагрузки франшизы про Эша Уильямса и дедайтов, однако все планы нарушило то, что Брюс Кэмпбелл, исполнитель заглавной роли, уведомил их, что отчаливает на покой.

"Еще посмотрим", - добродушно отметил Таперт.

Продюсер отметил, что идея для нового фильма не была убрана в долгий ящик, и они с Рэйми уже обсуждали возможное продолжение.

Напомним, ранее канал Starz отказался от продолжения сериала "Эш против зловещих мертвецов", закрыв его после третьего сезона. Также, помимо оригинальной трилогии, комиксов, книг, мюзикла (!), пародий (одна - от Брюса Кэмпбелла) и компьютерных игр, в 2013 году режиссером Федерико Альваресом был выпущен ремейк, получивший смешанные, но в основном скорее одобрительные, нежели отрицательные отзывы.

Кстати говоря, Альварес не так давно в своем Twitter провел голосование, предложив подписчикам выбрать, за что ему следует взяться: за продолжение триллера "Не дыши" или за сиквел "Мертвецов". И с большим отрывом победил второй вариант.