Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Террористы попытались напасть на вертолетную базу правительственных сил Сирии.

Инцидент произошел в районе Джуб-Рамла (провинции Хама). Боевики использовали беспилотник, который был сбит зенитчиками.

Ранее бандформирования обстреляли его из минометов город Мхарде. Снаряды были выпущены и по соседним селениям - Джбейн, Телль-Мильх, Хаялейн. Сирийская артиллерия в ходе ответных ударов уничтожила несколько реактивных установок террористов.

Кроме того, были выведены из строя три бронемашины и семь военно-транспортных средств. По данным ТАСС, боевики входят в группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).