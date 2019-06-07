6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
07.06.2019 16:31
Текст: Елена Березина
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Службы занятости начнут предоставлять новые услуги

Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения, рассказал "РГ" на полях Петербургского международного экономического форума замглавы Роструда Денис Васильев.

"Мы выбрали девиз: "От оказания услуг к решению проблем". Нужно переходить от товарных услуг к реальным потребностям людей и работодателей. Первым нужно развивать свои компетенции, самореализовываться, получать высокую зарплату. А работодателям нужны кадры для того, чтобы занять необходимые вакансии, реализовывать инвестиционные проекты", - отметил он.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Службы занятости помогут сделать карьеру и сменить регион

По его мнению, службы занятости должны стать именно тем механизмом, который увяжет спрос и предложение на рынке труда.

"Сейчас службы занятости уделяют много внимания административным вопросам, сложный документооборот, нелегко разобраться в том, чем они могут помочь и работникам, и работодателям. Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - пояснил Васильев.

Он уточнил, если сейчас специалисты служб занятости имеют дело в основном с безработными людьми, то в будущем станут своего рода карьерными консультантами для людей, станут сопровождать их постоянно на рынке труда, учить инвестировать в свой человеческий капитал. Все услуги будут бесплатны и для людей, и для работодателей.

К 1 июля будут подготовлены единые требования к службам занятости, затем их протестируют в 16 регионах. "Первые изменения мы увидим уже в этом году", - подытожил Денис Васильев.


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