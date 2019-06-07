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07.06.2019 12:17
Рубрика: Общество

Социологи выяснили, как россияне выбирают друзей

Текст: Елена Новоселова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Деньги, возрастная и половая принадлежность не является для россиян препятствием в дружбе, свидетельствуют данные ВЦИОМ. У 82 процентов соотечественников в друзьях люди противоположного пола, причем более "толерантны" в выборе друзей по этому признаку молодые люди от 25 до 34 лет. А также столичные жители с высшим образованием.

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И возраст тоже не помеха дружбе. По данным опроса, 84 процента россиян утверждают, что в их ближнем кругу есть люди гораздо старше или младше.

Наличие денег в выборе друзей не имеет значения, во всяком случае для 69 процентов наших граждан. Особенно "кошелек" друга не волнует молодых (до 34 лет), богатых и проживающих в средней величины городах.

Более половины россиян дружит с представителями иного вероисповедания (52 процента), еще больше (64 процента) другой национальности.  

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