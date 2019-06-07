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07.06.2019 17:52
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Сотрудничество российских и китайских СМИ крепнет

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 7 июня в Санкт-Петербурге прошла церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Медиакорпорацией Китая и фондом "Росконгресс". В мероприятии приняли участие постоянный замглавы отдела пропаганды ЦК КПК Вян Сяохуэй, замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, представители посольства КНР в РФ, представители СМИ двух стран.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Медиакорпорация Китая и фонд "Росконгресс" будут укреплять сотрудничество. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Медиакорпорация Китая и фонд "Росконгресс" будут укреплять сотрудничество. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно подписанному соглашению, обе стороны, придерживаясь принципов равенства, взаимной выгоды и взаимной открытости, будут углублять сотрудничество в области СМИ, укреплять обмен новостями и информацией, проводить презентации мероприятий друг друга, предоставлять объективную информацию.

Шэнь Хайсюн отметил необходимость укрепления стратегического характера сотрудничества между СМИ Китая и России на фоне углубления всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. Он призвал СМИ обеих стран взять на себя инициативу по расширению взаимодействия, с целью распространения правдивой информации в мире.

Видеоролики "Города-побратимы Китая и России" - совместный проект китайских и российских телевизионщиков. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев выразил благодарность коллегам из Медиакорпорации Китая, подтвердив готовность к расширению кооперации в будущем в рамках достигнутого соглашения между сторонами, в целях содействия экономическому и культурному обмену.

В тот же день прошла презентация анимационного видео "Города-побратимы Китая и России". Совместный проект китайских и российских телевизионщиков - попытка поиска новых путей международного медиасотрудничества. Целевая аудитория видеороликов - молодежь и интернет-пользователи России. В видеороликах рассказывается о международном гуманитарном сотрудничестве, что позволит россиянам больше узнать о китайских городах. "Города-побратимы Китая и России" будут транслировать накануне Дня образования КНР 1 октября на государственных телеканалах двух стран, в социальных сетях, на официальных сайтах телекомпаний и других мультимедийных платформах.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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