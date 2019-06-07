Сотрудничество российских и китайских СМИ крепнет

Согласно подписанному соглашению, обе стороны, придерживаясь принципов равенства, взаимной выгоды и взаимной открытости, будут углублять сотрудничество в области СМИ, укреплять обмен новостями и информацией, проводить презентации мероприятий друг друга, предоставлять объективную информацию.

Шэнь Хайсюн отметил необходимость укрепления стратегического характера сотрудничества между СМИ Китая и России на фоне углубления всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. Он призвал СМИ обеих стран взять на себя инициативу по расширению взаимодействия, с целью распространения правдивой информации в мире.

Видеоролики "Города-побратимы Китая и России" - совместный проект китайских и российских телевизионщиков. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев выразил благодарность коллегам из Медиакорпорации Китая, подтвердив готовность к расширению кооперации в будущем в рамках достигнутого соглашения между сторонами, в целях содействия экономическому и культурному обмену.

В тот же день прошла презентация анимационного видео "Города-побратимы Китая и России". Совместный проект китайских и российских телевизионщиков - попытка поиска новых путей международного медиасотрудничества. Целевая аудитория видеороликов - молодежь и интернет-пользователи России. В видеороликах рассказывается о международном гуманитарном сотрудничестве, что позволит россиянам больше узнать о китайских городах. "Города-побратимы Китая и России" будут транслировать накануне Дня образования КНР 1 октября на государственных телеканалах двух стран, в социальных сетях, на официальных сайтах телекомпаний и других мультимедийных платформах.