Специалисты рассказали, как уберечь цветы от жары

Летняя жара, установившаяся в Москве, может негативно сказаться на цветах, которые разводят садоводы. Тем не менее, помочь им справиться со стрессом можно, уверена председатель клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

В интервью "Вечерней Москве" она рассказала: для того, чтобы растения не потеряли вид, нужно ближе к вечеру в безветренную погоду распылить на них раствор циркона в воде. Одной ампулы достаточно на пять литров воды. Повторять эту процедуру нужно не чаще, чем один раз в две недели. Но увлекаться не стоит: у растений может развиться зависимость.

Допускать передозировку тоже не рекомендуется. Лучше всего ориентироваться на состояние листьев: если к вечеру они обвисают, значит, растению нужно помочь.

"Я бы поливала раз в неделю и обильно два ведра на куст, если это пионы. Гниль проявляется в увядании стеблей и бутонов. Поздно иммунитет стимулировать, надо лечить. Не так много вредителей у пионов. Сейчас им страшны гусеницы и колонии тли. Купите препараты и пестициды "Конфидор", "Акторан", ими опрыскивайте, выдержите двухдневную паузу и не трогайте листья или мойте руки", - посоветовала Жашкова.