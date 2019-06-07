Сроки отключения горячей воды в России сократятся

Горячую воду могут начать отключать один раз в два года. В Москве это уже делается, опыт хотят распространить и на регионы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

По его словам, полностью избежать отключения горячей воды и тепла пока невозможно. Но технологии будущего могут предложить сценарий, когда станет возможным сокращать проведение работ.

В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года. По мнению Максима Егорова, к этому нужно стремиться.

"Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет", - отметил замминистра.

Напомним, что сейчас нормативные акты рекомендуют отключать горячую воду для профилактики на 14 дней. Но в каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.

В Москве до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день. Сейчас ремонтные и профилактические работы укладываются в столице в 10 дней. В Подмосковье воду отключают в среднем на 2 недели.