Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава. В переводе в абсолютные показатели это 9 самолетов из 62.

Комитет по вооруженным силам Конгресса США выразил обеспокоенность тем, что готовность B-1 "не имеет приоритетного значения и ресурсов для повышения показателей", пишет Military Watch.

Напомним, в марте ВВС США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. При пожаре на борту B-1 в мае 2018 года один из членов экипажа не смог покинуть самолет из-за отказа катапультного кресла. Летчики посадили горящий бомбардировщик, никто не пострадал. Выборочная проверка после ЧП выявила дефекты и на других самолетах. Последовало "заземление" всего парка Lancer для тщательной проверки каждого ракетоносца и размышления на тему, нужны ли они вообще.

Самый новый B-1 выпущен 31 год назад, эти сложные по конструкции самолеты становятся все дороже в обслуживании, а их надежность оставляет желать лучшего. Командование ВВС США уже не раз заявляло о намерении снять Lancer с вооружения - не называя конкретных сроков. Помимо дефектов, недостатком ракетоносца называют его уязвимость для современных систем ПВО. При этом еще более старый: и по возрасту, и по технологиям, - B-52 останетсчя в строю как минимум до 2040 года.