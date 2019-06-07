Темные стекла: когда носить солнцезащитные очки вредно

Очки от солнца - не только модный и красивый аксессуар, но в первую очередь средство защиты глаз от ультрафиолетового излучения, считают врачи. Они рекомендуют пользоваться солнцезащитными очками даже в облачную погоду.

- При продолжительном нахождении на солнце без очков могут возникнуть необратимые повреждения сетчатки, конъюнктивит, катаракта,хроническое раздражение и покраснение, - рассказала сайту aif.ru доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая телепрограммы "О самом главном".

Особенно нужны очки детям - их нежные хрусталики гораздо сильнее страдают от ультрафиолета, чем закаленные глаза взрослых.

- Очки обязательны при долгом пребывании на открытом воздухе. Облака не задерживают ультрафиолет, так что отсутствие яркого солнца - не повод снимать очки, - считает врач-офтальмолог Валида Залаева. Особенно нужны они альпинистам и горнолыжникам - при подъеме на тысячу метров над уровнем моря интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает на пять процентов. Также необходимо носить очки на пляже, где вода хорошо отражает излучение солнца, увеличивая его вредное воздействие.

Солнцезащитные очки не только берегут зрение и украшают их носителя, но и предохраняют кожу от морщин. Без них на ярком свету человеку приходится постоянно щуриться, что способствует образованию сеточек у век.

Однако и с полезными очками надо знать меру. Постоянное пребывание глаз за темными стеклами может вызвать фотофобию (боязнь света), а ухудшение видимости может привести к травме. Не рекомендуется носить солнечные очки вечером, в пасмурные дни и в общественном транспорте.