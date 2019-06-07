Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Украины арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Соответствующее судебное решение принято 28 мая, сообщает пресс-служба представляющей интересы ГП "Антонов" международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

В рамках производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия) суд наложил арест на самолеты Ан-124-100, которые принадлежат авиакомпаниям "Волга-Днепр" и Volga Dnepr Airlines. Эксплуатация указанных воздушных судов теперь запрещена.

Юристы отметили, что теперь любым третьим лицам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку, взлет указанных воздушных судов. Арест имущества в подобных случаях допускается "в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба, причиненного в результате преступления", подчеркнули в юрфирме.

"В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых выступает авиакомпания "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов", - отмечают юристы.