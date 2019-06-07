Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года

Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.

Стратегия - документ стратегического планирования, направленный на реализацию скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан. Это основа для разработки отраслевых документов, федеральных и региональных госпрограмм, а также нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

С 2012 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,7 лет, увеличившись на 2,5 года. Снизились показатели смертности - граждан трудоспособного возраста - на 15,8 проц, младенческой смертности - на 35 проц, материнской - на 23,5 проц. Абортов стало меньше на 26,7 проц.

Уровень профессиональных заболеваний снизился на 23,4 проц, но при этом в документе отмечается дефицит врачей-профпатологов и недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья сотрудников.

В 2,3 раза больше стало тех, кому оказана высокотехнологичная помощь. Реабилитационных коек стало в 1,7 раз больше, но в полной мере это не обеспечивает потребность в реабилитации, утверждается в документе. Почти вдвое уменьшилось количество недоброкачественных и фальсифицированных средств.

Объем платных медуслуг увеличился в 1,9 раза - до 626,6 млрд рублей. Доля платных медуслуг также увеличилась с 16 до 20 проц.

Уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи в 2017 году составил почти 40 проц.

Авторы документа отмечают недостаточный уровень качества первичной медпомощи и ее доступности, а также недостаточное развитие инфраструктуры детского здравохранения. Почти треть региональных зданий детских больниц не отвечает требованиям.

Остаются высокими уровень потребления табака (30,1 проц) и алкоголя (10 литров на человека). Наряду с низкой физической активностью и нерациональным питанием, а также недостаточной мотивацией к здоровому образу жизни -это угроза заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.

Также авторы концепции отмечают формальный подход к диспансеризации и недостаточное развитие санаторно-курортного комплекса. Не в полной мере развита и паллиативная помощь.

В концепции констатируется дефицит врачей - анастезиологов-реаниматологов, онкологов, включая детских, рентгенологов, фтизиатров, психиатров, патологоанатомов, а также работников поликлиник (при избытке медиков в стационарах).

"Российское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения западных государств", - прямо заявляют авторы документа. Так, при лечении онкобольных часто делают операции, а не радиотерапию.

Угрозами национальной безопасности названы высокий уровень неинфекционных заболеваний, отток высококвалифицированных медиков из госучреждений, достаточно высокий уровень распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, риск возникновения новых инфекций, а также биологического терроризма.

Среди вызовов национальной безопасности - старение населения, неудовлетворенность доступом и качеством медицинской помощи, замещение бесплатных медуслуг платными и рост числа детей-инвалидов.

Первый этап реализации стратегии закончится к 2021 году, и планируется, в частности, достичь увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет, снизить смертность, сократить потребления алкоголя (до 9,1 литра на человека) и табака. К 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а потребление алкоголя - до 8 литров на человека.