В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских боевиков

Боевики украинского военизированного формирования "Азов" совершили попытку прорыва на горловском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Вчера украинские националисты из состава полка "Азов" в количестве до 30 боевиков предприняли попытку прорыва наших позиций на горловском направлении, - сообщил Безсонов. По его словам, группа была своевременно обнаружена наблюдателями, и атака была отбита.

"Часть боевиков подорвалась на минных полях", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей. В результате операции украинская сторона потеряла двух военнослужащих убитыми и девять ранеными.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта.