В рамках ПМЭФ сыгран баскетбольный гала-матч

В рамках проходящего на берегах Невы под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина традиционного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся баскетбольный матч, в котором сыграли команды Единой лиги ВТБ и фонда "Росконгресс".

В составы команд наряду с представителями крупного бизнеса, деловых кругов вошли известные спортсмены. Например, дважды серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1998), многократный чемпион России в составе ЦСКА и пермского "Урал-Грейта", министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, старший тренер мужской сборной России, чемпион Европы 2007 Сергей Быков, генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы Илона Корстин и другие. Также сыграл президент Единой лиги Сергей Кущенко. Результат матча - 83:79 в пользу команды Единой лиги. Лучшим бомбардиром встречи стал Вадим Федотов из "Росконгресса", набравший 29 очков, в составе победителей отличился Сергей Панов, заработавший 28 баллов по результативности.

- На экономическом форуме есть спортивная программа и здесь никак нельзя было обойтись без баскетбольного матча, ведь у нашего любимого вида спорта в Питере богатейшие традиции. Именно здесь он и зародился в России, - отметила Илона Корстин. - Сергея Панова признали самым ценным игроком матча. Это вполне логично, ведь он стал самым результативным у нас в составе, а команда - выиграла! Хотя, конечно, цель соперников была не победить во чтобы то ни стало, все мы хотели получить удовольствие от баскетбола.

А вот что сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко: "На таких мероприятиях важно совместить удовольствие с качеством баскетбола. В неофициальных, товарищеских матчах очень важна царящая внутри и вокруг них обстановка. А она у нас была очень хорошая!".