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07.06.2019 10:59
Рубрика: Экономика

В России появится национальная система управления данными

Текст: Ольга Игнатова
В 2022 году в России заработает национальная система управления данными (НСУД).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщается на сайте кабмина, концепция о ее создании уже утверждена. Главная задача системы - улучшить качество и доступность для населения государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

С 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года пройдет эксперимент по апробации основных подходов к созданию НСУД на основе данных, предоставляемых органами государственной власти. В эксперименте, в частности, будут участвовать Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное казначейство, ФНС, Пенсионный фонд России, Аналитический центр при Правительстве России, Центральная избирательная комиссия, Банк России, банки и страховые организации, а также региональные власти.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Медведев призвал установить единые стандарты качества электронных госуслуг

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, речь идет о создании "умной" платформы, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. По данным Минкомсвязи, таких информационных ресурсов сейчас более 800.

В системе объединится информация из Федерального регистра населения, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, реестра транспортных средств, базы данных о паспортах граждан России, Пенсионного фонда и других структур.

"Сейчас эти сведения рассредоточены по разным базам данных. Чтобы собрать бумаги для продажи дачи, автомобиля, нужно потратить немало времени и сил. Если это касается бумажных документов, нужно заполнить несколько бланков, часто требуется личное присутствие. Кроме того, сведения, которые располагаются сейчас в государственных ресурсах, обновляются недостаточно быстро и не всегда отражают реальную ситуацию, - отметил Дмитрий Медведев. - Понятно, что такое положение никого не устраивает, поэтому мы создаем национальную систему управления данными, чтобы в едином формате описать данные, которые сосредоточены в государственных информационных ресурсах, определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость. И, конечно, ускорить обмен информацией между государственными структурами"

По словам премьера, полностью система заработает в 2022 году, а подготовительная работа будет завершена до конца этого года. Совместно с ЦИК будет апробирован механизм электронного голосования. "Есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов, для того чтобы их впоследствии использовать", - подчеркнул глава правительства.

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