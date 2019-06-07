В России создадут генетический паспорт военнослужащего

Ученые Российской академии наук и Военно-медицинской академии намерены создать генетический паспорт военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Цель - выявить в генах предрасположенность человека к тем или иным военным специальностям. Кроме того, генетические данные позволят оценить, как человек будет вести себя в различных стрессовых, критических ситуациях.

Сергеев отметил, что сами стрессы, в которые может попасть военнослужащий, стремительно меняются, кибервойны выдвигают совершенно новые требования, поэтому надо исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах.