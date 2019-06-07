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07.06.2019 22:34
Рубрика: В мире

В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама

Сирийские правительственные войска в провинции Хама отбили атаки незаконных вооруженных формирований. Было уничтожено свыше 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщил в пятницу, 7 июня, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, атаку предприняли боевики из так называемой Идлибской зоны деэскалации. На населенный пункт Корназ в пятницу утром напали около 80 боевиков и семь пикапов, а на Хамамият - около 60, но в этом случае в атаке участвовали два танка, одна БМП и один пикап.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"При отражении нападений незаконных вооруженных формирований вооруженными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа", - заявил Купчишин.

Но еще серьезнее была атака, предпринятая 6 июня боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш- Шам" (бывшая запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра"). В районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах были сосредоточены 500 боевиков, шесть танков, четыре БМП и 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В этом случае правительственным войскам потребовалась поддержка с воздуха российских ВКС. "В ходе оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета", - сказал Купчишин.

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