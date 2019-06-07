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07.06.2019 04:48
Рубрика: В мире

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Текст: Максим Макарычев

Россиянка Богдана Осипова-Мобли, также имеющая гражданство США, в четверг была приговорена к семи годам тюремного заключения в федеральном суде в Канзасе по обвинению в похищении двоих собственных детей и вымогательстве за ее требование к экс-супругу об уплате алиментов, сообщает sputniknews.com.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ей были назначены три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Суд учел то, что россиянка уже провела за решеткой 22 месяца после того, как была задержана американскими правоохранительными органами в сентябре 2017 года.

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Суд округа Канзас в Вичите также обязал Осипову-Мобли вернуть своих детей в США в качестве условия ее освобождения. Она обвинялась в том, что вывезла детей в Россию без согласия своего американского мужа. Этот вербовщик ВВС США настаивал на максимальном сроке заключения для бывшей супруги. Именно из-за жестокого обращения с ней мужа россиянка уехала на родину с детьми, но вернулась в Америку в 2017 году, чтобы урегулировать юридические вопросы относительно их первого общего ребенка. Первый сын у Осиповой-Мобли был от предыдущего брака, а третьего и второго с Мобли общего ребенка она родила уже в России. Супруг, уже когда россиянка находилась на родине, подал на развод и добился того, чтобы американский суд предоставил ему полную опеку над двумя общими детьми.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Как отмечают наблюдатели, Осипова находилась в зале суда в кандалах и со слезами на глазах попросила суд освободить ее. Однако и суд, и муж, Брайан Мобли, находившиеся в зале суде, остались безучастными к страданиям женщины. Судебная коллизия заключается в том, что Осипова не может сама вернуть детей, которые уже находятся под российской юрисдикцией.

Защита тем временем обвинила судью Мелгрен в предвзятости и нарушении кодекса поведения для судей США. Дело в том, что во вторник он написал электронное письмо матери Осиповой-Мобли и дал понять, что приговор ее дочери "будет более мягким", если она вернет двоих детей в Соединенные Штаты до начала слушания.

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Между тем, как сообщает РИА Новости, в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео письмо от детей Осиповой-Мобли с просьбой освободить их мать. Ранее МИД РФ призвал Соединенные Штаты освободить гражданку России. Наконец, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Осипова-Мобли стала жертвой "дискриминации и психологического давления" в уголовном деле. Однако официальная американская сторона оказалась безучастной к этим просьбам и полностью проигнорировала это дело.

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