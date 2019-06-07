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07.06.2019 10:22
Рубрика: Общество

Видео: Как выглядел древнейший шотландский форт

Текст: Мария Гафурова
Ученые смогли воссоздать компьютерную модель старейшего шотландского форта. Для исследования скалы, на которой он находился, были привлечены опытные альпинисты.

Исследователи из Абердинского университета создали компьютерную модель старейшего шотландского форта. Это самое раннее из поселений пиктов - древнейшего из народов, населявших эти территории. Утес, на котором был расположен форт, находится неподалеку от замка Данноттар - одном из самых неприступных древних шотландских сооружений. Предполагается, что именно туда переселились жители из заброшенного в конце IV - начале V веков форта.

Следы поселения на утесе Данникер - такое название дали этому месту ученые - были обнаружены еще в 1832 году. Несколько молодых людей из города Стоунхейвен, расположенного на северо-западном побережье Шотландии, забрались на скалу, где наткнулись на камни, украшенные пиктскими символами. Находка заинтересовала ученых, однако приступить к её изучению они смогли только сейчас - утес, на котором, предположительно, находилось поселение, был отрезан от суши морем.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Археологам потребовалась помощь опытных альпинистов, которые детально изучили утес площадью не более 20 на 12 метров. На краю обрыва им также удалось обнаружить остатки каменных домов - это доказывает, что часть поселения обрушилась в море вместе с каменистым перешейком, который соединял Данникер с сушей.

Команда исследователей обнаружила деревянные и земляные конструкции, а также сохранившиеся слои пола и очаги. Местами они построены друг над другом - предположительно, из-за ограниченной площади поселения. Кроме того, жители пиктского форта явно были тесно связаны с римским миром - об этом говорит найденная на утесе римская глиняная и стеклянная посуда.

С помощью радиоуглеродного анализа ученым удалось доказать существование на утесе Данникер пиктского форта III-IV веков. Специалисты, создавшие его компьютерную модель, утверждают, что на данный момент это древнейший из известных фортов.

"Мы очень рады, что уж сейчас смогли раскопать Данникер. Береговая эрозия представляет огромную угрозы для археологических памятников такого рода. Оставшаяся скала будет продолжать разрушаться", - отметил профессор Гордон Нобл из Абердинского университета. По его мнению, воссозданная масштабная модель поселения позволит лучше понять образ жизни пиктов. Ранее это не удавалось из-за отсутствия исторических записей.

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