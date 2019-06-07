Владимир Путин рассказал о ночных переговорах с Си Цзиньпином

У лидеров России и Китая прекрасные отношения, накануне они проговорили до полуночи.

"Отношения с Китаем не слова, а конкретная политика", - подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"У нас личные очень добрые отношения, - заметил президент. - Вчера в 12 часов ночи по Москве расстались, в Пекине было 4 часа утра, и было о чем говорить". "Это признак того, что у нас очень большая повестка дня", - считает он.

"У нас таких отношений нет ни с одной страной - действительно стратегические партнеры", - заверил российский лидер, отметив стремление к равноправному сотрудничеству с обеих сторон.

Взаимодействие двух держав на международной арене Путин назвал важнейшим фактором стабильности в мировых делах.

"Мы стратегические союзники, но не работаем против кого-то", - заверил глава государства, пояснив, что Москва и Пекин не создают военных союзов.