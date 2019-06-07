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Рубрика: В мире

Власти Сербии объявили режим ЧС из-за ливней и наводнений

В Сербии объявлен режим ЧС из-за сильных дождей и выхода рек из берегов. Самая сложная ситуация - в центральной части страны. Там жертвой наводнения стал один человек. Погиб 60-летний житель села Селиште. Мужчина поехал на тракторе осматривать ущерб на полях и был унесен потоком воды вместе с техникой.

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В 12 муниципалитетах экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек. Подтоплено 600 объектов, потоки воды уничтожили 16 мостов, движение блокировано по 20 направлениям, уничтожены посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились военные.

Управление гидрометеорологии Сербии в четверг сообщило о "красном" уровне тревоги на севере и западе страны в связи с прогнозируемыми обильными осадками.

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