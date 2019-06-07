Волин рассказал об успехах при переходе на цифру на третьем этапе

Недавно стартовал третий этап перехода на цифровое вещание. Четвертый этап начнется в октябре в 21 регионе страны. Сегодня все указывает на то, что работы по подготовке населения имели однозначный успех.

В Минкомсвязи ожидали более существенный отклик россиян, связанный с неготовностью к переходу на цифровое телевещание. Однако на деле все оказалось куда позитивнее.

Об этом "Российской газете" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

"В первый день после отключения аналогов в регионах второго этапа на горячую линию поступило 66 тысяч телефонных звонков. Учитывая численность населения третьего этапа (более 60 миллионов человек - прим. "РГ") мы ожидали 100 тысяч звонков в первые дни, а их было 50. Уровень готовности оказался вдвое выше, потому что люди заранее подготовились", - рассказал Алексей Волин.

Кроме того, в регионах первого и второго этапа цифровых приставок было продано меньше, чем в регионах третьего этапах, где численность была выше. То есть в регионах третьего этапа заранее купили все необходимое оборудование, что свидетельствует о заинтересованности и вовлеченности населения.

"В регионах первого и второго этапа на пять приставок был продан один телевизор. Сейчас соотношение пять к трём", - отметил Алексей Волин.

Это показывает интерес населения к переходу на цифровое телевещание, потому что изображение им настолько понравилось, что они предпочитают покупать телевизор.

В целом, подавляющее большинство россиян уже смотрят федеральные каналы исключительно в цифре. Цифровая трансформациям подходит к концу. Остался один этап.