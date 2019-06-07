В Минкомсвязи ожидали более существенный отклик россиян, связанный с неготовностью к переходу на цифровое телевещание. Однако на деле все оказалось куда позитивнее.
Об этом "Российской газете" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
"В первый день после отключения аналогов в регионах второго этапа на горячую линию поступило 66 тысяч телефонных звонков. Учитывая численность населения третьего этапа (более 60 миллионов человек - прим. "РГ") мы ожидали 100 тысяч звонков в первые дни, а их было 50. Уровень готовности оказался вдвое выше, потому что люди заранее подготовились", - рассказал Алексей Волин.
Кроме того, в регионах первого и второго этапа цифровых приставок было продано меньше, чем в регионах третьего этапах, где численность была выше. То есть в регионах третьего этапа заранее купили все необходимое оборудование, что свидетельствует о заинтересованности и вовлеченности населения.
"В регионах первого и второго этапа на пять приставок был продан один телевизор. Сейчас соотношение пять к трём", - отметил Алексей Волин.
Это показывает интерес населения к переходу на цифровое телевещание, потому что изображение им настолько понравилось, что они предпочитают покупать телевизор.
В целом, подавляющее большинство россиян уже смотрят федеральные каналы исключительно в цифре. Цифровая трансформациям подходит к концу. Остался один этап.
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на цифру на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы
Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на форуме в Санкт-Петербурге
Минпромторг: Комиссии за эквайринг будут снижены
Ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг, уверен замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Также он не видит препятствий, чтобы узаконить интернет-торговлю алкоголем
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть
Рост спроса на нефть в мире из-за торговых войн может замедлиться в текущем году до 1 миллиона баррелей в сутки и менее, заявил глава Минэнерго Александр Новак. "Это серьезный фактор неопределенности", - добавил он
К концу года акцизные ставки на табак и алкоголь будут выравнены
До конца года коллегия Евразийской экономической комиссии подготовит решения по внедрению единой системы прослеживаемости товаров на уровне ЕАЭС. Об этом "РГ" рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
Аксаков: Черным кредиторам грозит до шести лет лишения свободы
Для черных кредиторов введут уголовную ответственность. Об этом "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие кредиторы могут сесть в тюрьму сроком до 6 лет
Рапота: России и Беларуси нужны единые правила игры на рынках
Какие барьеры все еще препятствуют созданию единого экономического пространства России и Беларуси, в кулуарах ПМЭФ рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота