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07.06.2019 16:08
Рубрика: Власть

Володин: Надо подталкивать Зеленского к правильным шагам

Текст: Галина Мисливская

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что пора перестать рукоплескать молодому и талантливому актеру Владимиру Зеленскому и начать строже спрашивать с Зеленского президента, несмотря на короткий срок нахождения в должности.

"Человек, который избирался президентом, не имеет права на раскачку. Тем более в такой ситуации, которая сложилась на Украине", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Фото: REUTERS/GLEB GARANICH
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Критиковать нового украинского лидера за каждый неверный шаг, может, и не стоит, продолжил Володин, но "его подталкивать к правильным шагам мы обязаны". 

"Потому что рукоплескать только потому, что он молодой и выдающийся актер, наверное, уже хватит, и нужно прекращать такие подходы. Поэтому мы считаем, что если человек избрался и взял обязательства перед народом, тем более в это непростое время, он должен понимать и то, что происходит в политике, и то, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации", - считает глава нижней палаты российского парламента.

В России ждут от вновь избранного президента конкретных шагов по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, по выполнению минских договоренностей, напомнил спикер. "Это те договоренности, которые были достигнуты с участием Германии и Франции, и российская сторона в этом принимает участие и многое делает для того, чтобы в конце концов на Украине было мирное урегулирование. Но без президента Украины Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно", - добавил он.

Себя Володин причисляет к сторонникам "более жесткого подхода, спроса" и надеется, что "от этого обязательно будет результат". 

"Нам небезразлично, что происходит на Украине. Там живут наши братья, и мы хотим, чтобы там как можно быстрее наступил мир, чтобы люди жили лучше, а это - во многом задачи, которые должен решить Зеленский", - подчеркнул председатель Госдумы.

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